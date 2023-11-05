محلل فلسطيني: لقاء بلينكن مع وزراء الخارجية العرب أوصل رسالة مهمة لأمريكا

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن، مع عدد من وزراء الخارجية العرب، قد أوصل رسالة مهمة للأول، لنقلها إلى الإدارة الأمريكية، تتلخص فى وقف إطلاق النار، وهو مطلب أساسي، بالإضافة الى المسارعة في تنفيذ عدة نقاط، منها هدنة إنسانية وإدخال مساعدات، ووقف الانتهاكات التي تتعلق بقتل الأطفال والمدنيين.

وقف إطلاق النار الدائم

وأضاف المحلل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «يبدو أن الوزير الأمريكي غير مختلف مع الدول العربية، في كل النقاط، إلا في نقطة واحدة، وهي وقف إطلاق النار الدائم، كما تحدث عن حل الدولتين، وأشار الى أنه لا يجب أن نعود الى ما قبل أكتوبر».

وأشار إلى أنه «أعتقد أنه يهدف بهذه الطريقة (أي بيلنكن) أن يوصل رسالة إلى حكومة نتنياهو، الذى كان يعترض بشكل كامل، وليس على جدول أعماله أي حلول تتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذا يعني أنه من المفترض بعد إنتهاء الحرب، بدء مسار سياسي سيؤدي إلى حل الدولتين».