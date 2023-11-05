«الصحة»: لجنة من الطب الشرعي لفحص مصابي غزة المعالجين في مصر

قال الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إنَّ هناك حالات مصابة إصابات عنيفة من الأطفال والنساء بأسلحة ومعدات غير مصرح بها دوليا، مشيرًا إلى تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بالتنسيق لتشكيل لجنة للاستعانة بالطب الشرعي لفحص الإصابات، شارحًا أنَّ «الحالات الى استقبلتها مصر حرجة وتحتاج رعاية كبيرة، لكن لا توجد وفيات».

الدعم النفسي تجاوز الحالات المصابة بغزة

وأضاف «سعفان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الحالات التي تمّ استقبالها في مصر صعبة وتحتاج لرعاية كبيرة، مشيرًا إلى وجود مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية الكافي لهذه الحالات.

واستكمل: «نسعي لتقديم الدعم النفسي للأطقم الطبية وليس للحالات المصابة من الاشقاء الفلسطينيين فقط»، مبينًا أنَّ هناك عدد من التمريض لم يتحمل المشهد الصعب للحالات المصابة، مستشهدًا بحالة سيدة فلسطينية لديها بتر في 3 أطراف، قدميها وأحد ذراعيها.

ليس لدينا وفيات.. لكن الحالات صعبة وتحتاج لرعاية شديدة

وتابع أنَّ هناك حالات في بعض المحافظات والقاهرة في معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد حتى الآن، ولا يوجد في الجيزة أي حالة، مؤكّدا أنَّه لا يوجد وفيات بين الحالات المصابة من الفلسطينيين، مشيرَّا إلى أنَّ هناك تعليمات بتقديم الدعم الصحي الكامل لهم من خلال الفرق الطبية.

وأضاف أنَّ الحالات التي يتمّ استقبالها تتراوح بين 40 إلى 45 حالة بشكل يومي، لافتًا الى أنَّ هناك مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية الكافي لهذه الحالات

وكان الدكتور إبراهيم العدوي، استشاري العظام بمستشفى شمال سيناء، صرح بأنَّ هناك مجموعة من الحالات المصابة مستخدم ضدهم الاحتلال الإسرائيلي أسلحة بيولوجية أو أسلحة كيميائية لشن هجمات متفرقة على قطاع غزة، مؤكّدًا أنَّ الحالات المصابة خطيرة، إذ أنَّ هناك حالات عبارة عن انفجار في الأمعاء ونزيف داخلي في مختلف أنحاء الجسم إلى جانب الكسور من الجمجمة وتمّ التعامل معها ولدينا أمل في الشفاء.