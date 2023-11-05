وزير النقل القطري: مصر تسير على الطريق الصحيح في تطوير البنية التحتية

قال جاسم بن سيف وزير النقل في قطر، إن معرض النقل الذكي يهدف إلى الوصول إلى نقل مستدام صديق للبيئة: «هناك تطور واضح في قطاع النقل ومصر تسير على الطريق الصحيح في تطوير البنية التحتية بشكل عام»، موضحا أن قطر تعمل على الاستفادة من نتائج معرض النقل الذكي في خططتها.

منظومة نقل متكاملة مترابطة

وأضاف أن دولة قطر تمتلك منظومة نقل متكاملة مترابطة حيث وفرت تجربة تنقل صديقة للبيئة وبلغت نسب تشغيل الحافلات الكهربائية 70٪ من مجموع النقل العام.

وأكد كلمته في معرض النقل الذكي، أن الوزارة اطلقت استراتيجية المركبات ذاتية القيادة لتوفير وسائل ونظم نقل ذكية خضراء، موضحًا أن الدولة تعمل على بناء منظومة نقل متكاملة.