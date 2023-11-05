وزير النقل يعلن موعد التشغيل التجريبي لمونوريل غرب النيل

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لشرح وزير النقل لبعض نماذج العربات التي تُصنع محليا، والتي تعرض في على هامش فعاليات معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

وقال وزير النقل، خلال فعاليات افتتاح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023، وتعرضه القناة الأولى، إنه جار الانتهاء من المنشأ الخرساني لمونوريل غرب النيل الذي يربط بين منطقة المهندسين ومدينة 6 أكتوبر، وسيتم التشغيل التجريبي له بعد 4 أشهر من الآن.

وأشار إلى أنّ الوزارة تهدف إلى تصنيع المواصلات كلها محليًا خاصة القطارات والمونوريل والمترو في مصانع الدولة سواء كانت سيماف أو نيرك، مؤكدا التعاقد مع 8 مصانع لتصنيع كل المعدات الخاصة بالنقل في مصر.

وأوضح أنّ أتوبيسات الـBRT التي تعمل بالكهرباء جرى تصنيعها في مصر.