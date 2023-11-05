عاجل.. ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 35.1 مليار دولار

كشف البنك المركزي، منذ قليل، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار.

وذكر المركزي المصري أنّ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر.

يذكر أن صافي الاحتياطيات الدولية يصل إلى 34.970 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023، وأن صافي الإحتياطيات الدولية في نهاية أغسطس وصل إلى 34.928.4 مليون دولار أمريكي.