«السياحة» تحتفل غدا بالذكرى الـ7 لمتحف كوم أوشيم بورشة تلوين

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 7 سنوات على إعادة افتتاح متحف كوم أوشيم بالفيوم، فإن المتحف سينظم غدا ويوم الأربعاء 8 فبراير الجاري عددًا من الفعاليات المتنوعة.

جولات إرشادية مجانية لزوار المتحف من المصريين

وأوضح الدكتور ممدوح الشوكي، مدير عام المتحف، أنّ الفعاليات تتضمن إقامة جولات إرشادية مجانية لزوار المتحف من المصريين، إضافة إلى ورشة فنية لتلوين الجبس بزخارف من الفنون الإسلامية يوم الاثنين ومحاضرة علمية عبر منصة (Zoom) عن الصور الجدارية الإسلامية، وأساليب تنفيذها يقدمها دكتور محمود حلمي أخصائي ترميم بمتحف كوم أوشيم يوم الأربعاء.

المتحف يضم 312 قطعة أثرية

وأشار إلى أن المتحف يضم حاليًا 312 قطعة أثرية معروضة تبعًا للتسلسل التاريخي بدءً من العصر العتيق وحتى العصر الإسلامي، كما يتناول سيناريو العرض المتحفي محافظة الفيوم وعادات وتقاليد لسكانها منذ أقدم العصور، وكذلك الفكر الديني الذي اعتنقه أهل المحافظة على مر العصور التاريخية المختلفة، والذي يوضح تفرد مدينة الفيوم بحرفها وصناعاتها منذ قديم الأزل وإلى وقتنا الحاضر.

وأوضح الشوكي أن متحف كوم أوشيم يقع عند مدخل قرية كرانيس الأثرية الشهيرة التي تزخر بالعديد من الآثار اليونانية والرومانية ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية، مشيرًا إلى أن المتحف أنشئ عام 1974، وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم.