متحف كوم أوشيم بالفيوم يحتفل بالذكرى السابعة لافتتاحه غدا الجمعة

أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن متحف كوم أوشيم بالفيوم يحتفل غدا الجمعة بالذكرى السابعة لافتتاحه، لافتا إلى أن المتحف الذي أنشئ عام 1974 يقع عند مدخل قرية كرانيس الأثرية الشهيرة التي تزخر بالعديد من الآثار اليونانية الرومانية، حيث يعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية.

المتحف أُنشيء عام 1974

وأضاف قطاع المتاحف، في بيان صحفي اليوم، أن المتحف أُنشئ عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم، ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دورًا علويًا، وفي فبراير عام 2006 تم غلق المتحف لتطويره.

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن المتحف افتتح مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016 ميلاديا، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم عن طريق عرض موضوعات متنوعة تختص بما توارثته الأجيال من مظاهر الحياة اليومية قديمًا وحديثًا.

المتحف يضم 312 قطعة أثرية معروضة

وأشار قطاع المتاحف، إلى أن المتحف يضم 312 قطعة أثرية معروضة تبعًا للتسلسل التاريخي بدءً من العصر العتيق وحتى العصر الإسلامي، موضحا أن سيناريو العرض المتحفي يتناول محافظة الفيوم وعادات وتقاليد قاطنيها منذ أقدم العصور، وكذلك الفكر الديني الذي اعتنقه أهل المحافظة على مر العصور، كما أن المتحف يظهر الجذور القوية التي تربط بين مجتمع محافظة الفيوم وبين تاريخه المجيد وحضارته الراقية عبر مختلف العصور، كما يؤكد على تفرد مدينة الفيوم بحرفها وصناعاتها منذ قديم الأزل وإلى وقتنا الحاضر.