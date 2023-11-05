«أزهرية سوهاج» تكرم المتميزين في المشروع الصيفي للقرآن الكريم
كتب:
فهد فكري بلوم
03:41 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
جانب من التكريم
أقامت منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، احتفالية لتكريم المتميزين في المشروع الصيفي للقرآن الكريم لموسم 2022 - 2023، بحضور الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.
المشروع القرآني الصيفي
شمل التكريم مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية والموجهين المشاركين في فعاليات المشروع القرآني الصيفي ومحفظي المعاهد والمكاتب والطلاب.
وجاءت الاحتفالية تحت عنوان «ملتقى الأزهر للقرآن وحفاظه»، وتناولت التعريف بالنسخة الجديدة من مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم التي سيتم إطلاقها قريبًا.
معهدان أزهريان يحصدان وسام التميز
وفي سياق آخر كان قد حصد معهد طما الإعدادي الثانوي للفتيات ومعهد محمود عنبر النموذجي، التابعان لمنطقة سوهاج الأزهرية، وسام التميز للأسبوع الثاني على التوالي ضمن فعاليات المشروع التربوي «أخ ثان.. والرابط إنساني»، وذلك على مستوى قطاع محافظان جنوب الصعيد، وحصل المنسق العام للمشروع بالمنطقة الأزهرية في سوهاج، على وسام التميز لمنسقي المناطق على مستوى قطاع جنوب الصعيد.