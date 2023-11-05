«أزهرية سوهاج» تكرم المتميزين في المشروع الصيفي للقرآن الكريم

أقامت منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، احتفالية لتكريم المتميزين في المشروع الصيفي للقرآن الكريم ‏لموسم 2022 - 2023، بحضور الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ‏والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.‏

المشروع القرآني الصيفي

شمل التكريم مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية والموجهين المشاركين في فعاليات المشروع القرآني ‏الصيفي ومحفظي المعاهد والمكاتب والطلاب.‏

وجاءت الاحتفالية تحت عنوان «ملتقى الأزهر للقرآن وحفاظه»، وتناولت التعريف بالنسخة الجديدة من ‏مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم التي سيتم إطلاقها قريبًا.‏

معهدان أزهريان يحصدان وسام التميز

وفي سياق آخر كان قد حصد معهد طما الإعدادي الثانوي للفتيات ومعهد محمود عنبر النموذجي، التابعان لمنطقة سوهاج ‏الأزهرية، وسام التميز للأسبوع الثاني على التوالي ضمن فعاليات المشروع التربوي «أخ ثان.. والرابط ‏إنساني»، وذلك على مستوى قطاع محافظان جنوب الصعيد، وحصل المنسق العام ‏للمشروع بالمنطقة الأزهرية في سوهاج، على وسام التميز لمنسقي المناطق على مستوى قطاع جنوب الصعيد.‏