رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يستقبل ممثلة المجلس الثقافي البريطاني

استقبل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المنطقة السيدة اماندا جابريل، ممثلة المجلس الثقافي البريطاني خلال زيارتها التفقدية لعدد من المعاهد الأزهرية بمحافظة سوهاج.

مستوى الطلاب والطالبات مبهرة

وأوضحت «جابريل» لرئيس منطقة سوهاج الأزهرية أن النتائج التى لمستها في مستوى الطلاب والطالبات مبهرة مؤكدة أن تناقل أثر التدريب كان فعالاً بصورة واضحة، وقدمت وأسرة العمل من توجيه اللغة الإنجليزية والمدربين القائمين على تنفيذ البرنامج بمعاهد سوهاج الأزهرية الشكر لرئيس المنطقة على دعمه الدائم وتذليله العقبات التي تواجه فريق العمل مما أدى إلى الوصول إلى هذه النتائج الملموسة.

كانت ممثلة المجلس الثقافي البريطاني يرافقها محمد علوان المشرف على تنفيذ برنامج اللغة الإنجليزية «TEA» وسماح عبد الرازق مدربة البرنامج قد تفقدت معاهد مجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي للبنين والفتيات ورياض الأطفال، قدم تلاميذ رياض الأطفال عرضًا ترحيبيا بها ثم توجهت بعدها للمرحلة الثانوية واستمعت إلى شرح المعلمين والمعلمات داخل الفصول، وفي ختام الزيارة أبدت سعادتها البالغة بمستوى المعلمين والطلاب.