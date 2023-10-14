رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يبحث مع مسؤولي وحدات المعلومات سير العمل

عقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، لقاءً مع مسؤولي وحدات ‏المعلومات بالإدارات التابعة للمنطقة بحضور طارق محمد أحمد، مدير إدارة المعلومات والتوثيق، ‏ومحمد فتح الله، و أيمن عبد اللطيف، عضوَي الإدارة.‏

دور وحدات المعلومات بالإدارات

تناول الدكتور حمادي خلال الاجتماع أهمية دور وحدات المعلومات بالإدارات في رصد وتسجيل ‏الإحصائيات التي يتم اتخاذ القرارات الحيوية بناء عليها، مؤكدًا أهمية الدقة والإتقان خلال مراحل العمل ‏المختلفة بوحدات المعلومات، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.‏

ما تم إنجازه من بداية العام الدراسي

من جانبه استعرض طارق محمد، مدير إدارة المعلومات، ما تم إنجازه منذ بداية العام الدراسي وفقًا ‏للمهام التي أسندت إلى الإدارة، وأبرز الملاحظات التي رصدها أعضاء الوحدات خلال العمل لتحسين جودة ‏العمل.‏