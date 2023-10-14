رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يبحث مع مسؤولي وحدات المعلومات سير العمل
كتب:
شيماء دراز
09:01 م | السبت 14 أكتوبر 2023
إجتماع أزهرية سوهاج
عقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، لقاءً مع مسؤولي وحدات المعلومات بالإدارات التابعة للمنطقة بحضور طارق محمد أحمد، مدير إدارة المعلومات والتوثيق، ومحمد فتح الله، و أيمن عبد اللطيف، عضوَي الإدارة.
دور وحدات المعلومات بالإدارات
تناول الدكتور حمادي خلال الاجتماع أهمية دور وحدات المعلومات بالإدارات في رصد وتسجيل الإحصائيات التي يتم اتخاذ القرارات الحيوية بناء عليها، مؤكدًا أهمية الدقة والإتقان خلال مراحل العمل المختلفة بوحدات المعلومات، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.
ما تم إنجازه من بداية العام الدراسي
من جانبه استعرض طارق محمد، مدير إدارة المعلومات، ما تم إنجازه منذ بداية العام الدراسي وفقًا للمهام التي أسندت إلى الإدارة، وأبرز الملاحظات التي رصدها أعضاء الوحدات خلال العمل لتحسين جودة العمل.