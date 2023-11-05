عضو بـ«الشيوخ»: تهديد الوزير الإسرائيلي بقصف غزة بالنووي يدفع العالم نحو الخطر

انتقد النائب المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تهديدات إسرائيل باحتمالية ضرب غزة بقنبلة نووية، مشيرا إلى أنه يدفع العالم نحو الخطر، ويكشف مدى بشاعة المجازر التي ترتكبها في غزة، ولا سقف لجرائمها التي لا تجد الردع من العالم.

تطرف الحكومة الإسرائيلية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الصمت العالمي وراء تمادي الإسرائيلي غير المسبوق، مشددا على أن التلويح بالاستخدام النووي بعد هذه السنوات يكشف تطرف الحكومة الإسرائيلية، ويثبت أنهم مجرمي حرب.

ضرورة تحرك ضمير العالم وإنسانيته

وقال إن العالم الذي تصدى وأدان التلويح الروسي باستخدام السلاح النووي يصمت اليوم حول التصريحات والممارسات الإسرائلية، موضحا أن التهديد باستخدام قنبلة نووية لإبادة شعب فلسطين في غزة يدخل بالعالم منحنى غير مسبوق، ولابد من تحرك ضميرالعالم وإنسانيته بعد أن توقف ضمير الدول، ولن تتحرك الشعوب لمواجهة ازدواجية معايير الدول.

قنبلة نووية

وأكد أن التصريحات الإسرائيلية باستخدام قنبلة نووية ضد شعب أعزل جريمة غير مسبوقة في التاريخ، تؤكد فشل النظام الأممي، وهدم الدول الكبرى لكل المنظمات الدولية.