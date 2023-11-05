«مياه الدقهلية» تنظم أنشطة توعوية بالتعاون مع «التعليم» و«الأزهر»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيام الشركة برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لتنظيم إدارة التوعية بالشركة هذا الأسبوع حملة توعوية موسعة بقرى السلامية وشبراويش بمركز أجا، وقرية دقادوس بمركز ميت غمر.

حملات توعوية بالدقهلية

وأشارت الشركة في بيان، أن الحملة التوعوية شملت عدة أنشطة مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بنفس القرى، لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم.

وأشارت إلى أن الحملات جاءت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأزهر الشريف؛ إذ قدمت الشركة هذا الأسبوع 6 ندوات مدرسية لحوالي 289 طالبا وطالبة، ونظمت 3 ورش فنية لحوالي 114 طالبا وطالبة، وقامت الشركة بتكوين 4 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدارس لحوالي 42 طالبا وطالبة؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب.

وجرى تنفيذ عدد 6 مسابقات ثقافية لحوالي 289 طالبا وطالبة، وبالتعاون مع الأزهر الشريف، قدمت الشركة 4 ندوات توعوية بالمعاهد الأزهرية لحوالي 130 طالبا وطالبة، وقامت بتكوين 3 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 30 طالبا وطالبة، وتنفيذ عدد 4 مسابقات ثقافية لحوالي 130 طالبا وطالبة.