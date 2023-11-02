قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق السويس.. اعرف المواعيد

تشهد أحياء منطقة بور توفيق في حي السويس بمحافظة السويس، انقطاع مياه الشرب بداية من الساعة العاشرة بعد صلاة العشاء غدا الجمعة بسبب لأعمال الصيانة والاحلال والتجديد بشبكة مياه بورتوفيق، على أن يعاد ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال.

قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بور توفيق

وأعلن حي السويس أنه بناء على ما ورد من شركة مياه هيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سيتم قطع مياه الشرب غدا الجمعة، بداية من الساعة العاشرة مساءً، حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والاحلال والتجديد بشبكة مياه بورتوفيق.

التنبيه بتدبير احتياجات المواطنين من المياه

وتابع بيان الحي، أنه على المواطنين قاطني منطقة بور توفيق بحي السويس تدبير احتياجاتهم من المياه، حتى يتم الانتهاء من الأعمال سالفة الذكر، حيث تتأثر عدد من مناطق الحي بضاحية بور توفيق بقطع المياه المؤقت