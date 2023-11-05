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«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يقطع خطوط مياه الشرب المغذية لغزة 

كتب:

مريم جاد
01:17 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفاد نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية، بأن سلطات الاحتلال تقطع خطوط مياه الشرب الثلاث التي تغذي قطاع غزة.

وأشار نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية لـ«القاهرة الإخبارية»، إلى أن أهالي غزة يعتمدون على الآبار المحلية كمصدر للشرب ونخشى انتشار الأوبئة بالقطاع.

استشهاد 21 من عائلة واحدة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 21 من عائلة واحدة في استهداف إسرائيلي لقطاع غزة الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقليص عدد مركبات الإسعاف التي تشغلها، كما واجهت جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث لا يمكن للشركاء في المجال الإنساني الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجين والمستودعات التي يجرى تخزين إمدادات المساعدات فيها.

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بقلم مريم جاد