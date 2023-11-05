رئيس «الوطني الفلسطيني»: تصريحات «إلياهو» تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن تصريح الوزير العنصري أميخاي إلياهو، بإلقاء قنبلة نووية على غزة، يعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف فتوح في تصريح، اليوم الأحد، أن هذه التصريحات لم تأتِ من فراغ، وإنما هي تعبير عن عقل هذا المحتل القائم على الإبادة والمجازر بحق الإنسانية، وانعكاس واضح لحملات التحريض التي ينادي بها قادة الاحتلال لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.

واعتبر هذه التصريحات انعكاسا لسلوك وسياسة تاريخية تنظر إلى الفلسطينيين نظرة عنصرية، وتنزع صفة الإنسانية عنهم.