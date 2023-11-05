«حملة السيسي» تبرز نسب تمثيل المرأة بالمناصب القيادية في عهد الرئيس

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على صفحتها الرسمية «فيسبوك» نسب تمثيل المرأة في المناصب القيادية والعليا في عهد الرئيس، مشيرة إلى دور وفضل الإرادة السياسية في ملف تمكين المرأة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وحددت الحملة تمثيل المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كالآتي:

- 31% نائبات المحافظين.

- 14% أعضاء مجلس الشيوخ.

مقاعد مجلس النواب

- 162 مقعدا في مجلس النواب.

- 24% في المناصب الوزارية.

- 27% في مناصب نواب الوزراء.

تمويل المشروعات الصغيرة

وأشارت الحملة إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من المبادرات التي صبت في مصلحة المرأة، كإطلاق مبادرة الصحة الرئاسية «100 مليون صحة»، و«صحة المرأة المصرية» التي تستهدف 28 مليون سيدة بالكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، بالإضافة إلى حرص القيادة السياسية على دعم المرأة من خلال تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية.

وأبرزت الحملة تضاعف عدد السيدات في السلطة القضائية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ بلغ 3115 سيدة في 2022، فضلًا عن إلحاق 11 مستشارة بالنيابة العامة لأول مرة.