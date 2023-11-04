ضوابط تصويت ذوي الهمم في انتخابات الرئاسة 2024.. قانوني يوضح

حدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، مجموعة من الضوابط المتعلقة بمباشرة المواطن لحقوقه السياسية في الانتخابات الرئاسية؛ منها ضوابط إدلاء ذوي الهمم بصوتهم في الانتخابات أو الاستفتاء.

إبداء ذوي الهمم لرأيهم شفاهة

في إطار هذا، قال الخبير القانوني، أشرف ناجي إنه وفقًا للمادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، إن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهية على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.

التحقق من شخصية الناخب

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أما في حالة لم تمنعه إعاقته من إبداء صوته، فيكون إدلاءه بصوته كسائر الناخبين بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخب، ثم يُسلم له البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء.

كما يجب أن يوقع الناخب اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.