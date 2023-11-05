الكشف على 300 مواطن في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، قافلة طبية بقرية معنيا، تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 300 حالة تنوعت ما بين «باطنة - أطفال - أسنان - رمد - أمراض جلدية - نساء - عمل نظارات طبية».

تأتي القوافل الطبية في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

قوافل طبية في البحيرة

تأتي القوافل الطبية تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ونفذت مديرية الصحة بالبحيرة عدة قوافل طبية بقرى مركز دمنهور، تم خلالها الكشف على 1550 مواطنا كما تم تقديم العلاج بالمجان.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف القوافل الطبية في القرى النائبة والأكثر احتياجا التي تشملها مبادرة حياة كريمة، وذلك طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق الحياة الكريمة لمواطني الريف المصري.