مستشار الرئيس الفلسطيني: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي همجية وبربرية

أفاد مستشار الرئيس الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، بأن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي العنصرية ليست مفاجئة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن نتنياهو يواصل إعطاء الضوء الأخضر لوزرائه والمستوطنين لخوض حرب «قذرة» -على حد وصفه- ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل تخوض «حرب إبادة» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة وكل الأراضي المحتلة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي «همجية ووحشية» ومسؤولو إسرائيل «بربريون» وينفذون أوامر نتنياهو، لافتًا إلى أن نتنياهو يواصل الحديث «بصراحة ووقاحة» عن التهجير القسري لأهالي غزة إلى جنوب القطاع.

وتابع: «إسرائيل تواصل شن عدوانا ممنهجا بلا هوادة والإسرائيليون يتلقون الضوء الأخضر من واشنطن والغرب لتنفيذه».

كان وزير التراث الإسرائيلي قد قال في مقابلة إذاعية، إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة خيار مطروح.