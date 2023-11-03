وظائف جديدة في النيابة الإدارية لخريجي 2023.. شروط وموعد التقديم

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

أعلنت تسجيل طلبات التعيين إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024، بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

- ويُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يجري إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.