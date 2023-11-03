وظائف بـ«النيابة الإدارية» لخريجي حقوق وشريعة وقانون وشرطة دفعة 2023

أعلنت هيئة النيابة الإدارية اليوم الجمعة عن وظائف جديدة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي دفعة 2023، وحددت الضوابط والمعايير للتقدم للوظيفة.

كيفية التقديم للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن تسجيل طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023 يكون أولاً- إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري، وتُسحب الطلبات وتُقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024، بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

شروط التعيين في وظيفة معاون نيابة ادارية 2023

ويُشترط في المتقدم للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية 2023 الشروط المحددة من قبل هيئة النيابة الإدارية وهي كالتالي:

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يجري إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

شروط سحب ملف وظيفة معاون نيابة ادارية 2023

تُسحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 16 ديسمبر 2023 وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية.

شروط سحب ملف تعيين النيابة الإدارية دفعة 2023

1- إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد 5 نسخ)

2- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

3- يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الالكتروني واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

4- لن يُلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.

5- تجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.