استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أعلنت السلطات الصحية في غزة، استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل جراء غارات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضافت أنه لليوم الثالث على التوالي لم نتمكن من إخراج الجرحى إلى المستشفيات المصرية جراء القصف الكثيف.

وأكدت هيئة الأسرى الفلسطينية أن هناك 2080 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وكشفت عن استشهاد شابان فلسطينيان، وإصابة 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

واستقبلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابتان حرجتان للغاية برصاص جنود الاحتلال إلى مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

واعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى إياد محمود طقاطقة، 36 عاما، من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتشيه والعبث بمحتوياته.