ندوة لمناقشة «قلب الليل» للأديب نجيب محفوظ في السينما المصرية

ينظم قطاع الفنون برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ندوة الرواية في السينما المصرية مناقشة لفيلم «قلب الليل» عن رواية «قلب الليل» للأديب نجيب محفوظ سيناريو محسن زايد، إخراج عاطف الطيب ويدير الندوة الفنان كريم نبيل، وذلك بمركز سينما الحضارة.

رواية «قلب الليل» للأديب نجيب محفوظ

ويتحدث عن الفرق بين الرواية والسيناريو، والمعالجة الدرامية للرواية، وبناء الشخصيات بين الكتابة والتجسيد، وختيار مواقع التصوير.

وتحليل بعض المشاهد من حيث التكوينات التشكيلية و الإضاءة و حركة الممثل، في تمام الساعة الـ6 مساء الأربعاء 8 نوفمبر 2023 بقاعة السينما.