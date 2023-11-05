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باحث سياسي: 76% من الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة

كتب:

منتصر سليمان
03:03 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الباحث السياسي أحمد زكارنة، إنه بسبب الضغوط الداخلية، اليوم، سواء في واشنطن أو في أوروبا أو لندن أو باريس، بدأ يتغير حديث وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، حول ما يحدث في غزة، وتحديدًا بعد الموقف المهم الذي اتخذته المجموعة العربية، وعلى رأسها مصر والأردن في اللقاء الأخير وتأكيد وزراء الخارجية العرب بأن ما يحدث غير مقبول.

متغيرات في الجبهة الداخلية الإسرائيلية

وأضاف زكارنة خلال لقائه عبر «زووم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «هناك متغيرات في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث أظهرت آخر الاستطلاعات داخل إسرائيل بأن 76% من الجمهور الإسرائيلي يناشد ويطالب نتنياهو اليوم بتقديم استقالته، وهناك متغيرات واضحة لها علاقة بالرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة من جهة، ومن جهة أخرى لها علاقة بالخسائر المادية المرتبطة بالجنود العائدين إما قتلى أو مصابين من العملية البرية، والمفترض أن حشدت لها القوات الإسرائيلية أو المؤسسة الأمنية الإسرائيلية».

وأكمل: «كل هذه القوة الهائلة والقوة النارية التي دفعت بها من الجو حتى تقتحم وتدخل في عملية برية لم تنجح حتى اليوم، لا بالفهوم السياسي ولا بالمفهوم العسكري».

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