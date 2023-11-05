مستشار الرئيس الفلسطيني: لا حوار سياسي مع الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف العدوان

أفاد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بنبأ عاجل بـ«القاهرة الإخبارية» أن، الإسرائيليين يأملون بإبادة الشعب الفلسطيني ويأملون في أرض بلا شعب.

وأشار الهباش، إلى أن هدم المنازل والترحيل ومنع البناء بالضفة الغربية هي سياسات إسرائيلية هدفها إنهاء الوجود الفلسطيني، مؤكدًا أن الميزان الديموجرافي ليس في صالح إسرائيل، ونتنياهو وساسة الاحتلال يريدون إطالة أمد الحرب إلى أقصى مدى ممكن.

وأضاف أنه قد آن الأوان أن يرى العالم «العنصرية البغيضة» التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية قد تشعل «حربًا دينية» تكتوي بنارها المنطقة كلها.

وأكد على أنه لا حديث أو حوار سياسي مع الاحتلال قبل وقف العدوان على غزة، مضيفًا «أولويتنا هي وقف كامل وشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».