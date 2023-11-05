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قوات الأمن التركية تتصدى لمتظاهرين حاولوا اقتحام محيط قاعدة إنجيرليك الأمريكية

كتب:

منتصر سليمان
03:57 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، بأن قوات الأمن التركية تصدت لمتظاهرين حاولوا اقتحام محيط قاعدة إنجيرليك الأمريكية تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

في سياق آخر، أكدت هيئة الأسرى الفلسطينية، أن هناك 2080 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وكشفت عن استشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة 6 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

 

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