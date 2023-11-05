«حياة كريمة»: إشغال مستشفيات غزة يتجاوز الـ170%.. وانهيار المنظومة تماما

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تنذر بكارثة صحية، وذلك عقب خروج أغلب المستشفيات عن العمل، واستشهاد العشرات من ضحايا الطاقم الطبي واستهداف سيارات الإسعاف.

الوضع الصحي في غزة

وذكرت المؤسسة أن هناك 12 مستشفى خرجت عن العمل، و116 ضحية من الطاقم الطبي، و25 سيارة إسعاف خارج العمل، بالإضافة إلى أن نسبة إشغال المستشفيات بلغت 170%.

وتواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها لدعم الأشقاء في غزة، إذ شاركت المؤسسة في المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية، بالمرحلة الثانية بتقديم شاحنة، توجهت إلى المعبر لإنهاء إجراءتها تمهديدا لدخولها إلى القطاع.

مبادرة من إنسان لإنسان

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة في إطار الدعم المستمر للأشقاء في غزة مبادرة «من إنسان لإنسان»، تكثيفا لدورها الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة، واستعدادا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية.

وتأتي المبادرة انطلاقا من شعار المؤسسة نفسها «حياة كريمة... من إنسان لإنسان»، وتعزيزا على دورها في كل أنشطتها التنموية المحلية منها والدولية.