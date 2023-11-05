وصول ثاني قوافل «حياة كريمة» إلى معبر رفح تمهيدا لدخول قطاع غزة

وصلت قافلة المساعدات الثانية التي تطلقها مؤسسة «حياة كريمة»، لدعم أهالينا في قطاع غزة، إلى معبر رفح اليوم الأحد، حيث تحركت أمس السبت.

ووجهت مؤسسة حياة كريمة الشكر لكل شخص تبرع ودعم وساند، من أجل الفلسطينيين، لكي تكون المؤسسة بجانب أهالينا في قطاع غزة وذلك من خلال توفير جزء من احتياجاتهم.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها طرق التبرع لها والحسابات البنكية التي يمكن التبرع عليها، وذلك من خلال:

طرق التبرع لحياة كريمة

البنك التجاري الدولي ١٠٠٠٥٨٢٦٧٩١٥

* بنك مصر ١١٦٠٠٠١٠٠٠٠١٨٥٠١

* البنك الأهلي المصري ١٠٠٣١٧١٢٦٣٩٥٦٠٠٢٠٢٥

* البنك العربي الافريقي الدولي١١٠٤٥٣٣٩١٠٠٢٠٢٠٥

او يمكن التبرع عن طريق :- ميجا خير- رسالة نصية على رقم ٩٥٠٩.

وكذلك يمكن التبرع عن طريق الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة.