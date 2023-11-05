«التموين» تؤكد انتظام صرف مقررات شهر نوفمبر لحاملي البطاقات

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف مقررات شهر نوفمبر الجاري لجميع أصحاب البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 23 مليون أسرة لديها بطاقة تموين، يصرفون مستحقاتهم من السلع التموينية المدعمة من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى محافظات الجمهورية.

صرف مقررات السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ سيستم صرف السلع التموينية منتظم كما هو دون أي تعطل في خدمة صرف مستحقات المواطنين حاملي البطاقات من السلع المدعمة، وبنفس أسعار السلع للشهر الماضي، وفقا لقرار وزارة التموين بثبات أسعار السلع التموينية.

حصة بطاقة التموين من السلع المدعمة

ووفقًا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، نصيب الفرد على بطاقة التموين، كالتالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.

أسعار الزيت والسكر

فيما ضخت وزارة التموين، سلع بـ أسعار مخفضة للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية، ويأتي سعر السكر بعد التخفيض 27 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا قبل التخفيض، فيما يأتي سعر زيت طعام خليط هدية 700 مللي بـ34 جنيهًا، مقابل 40 و42 جنيهًا قبل التخفيض.