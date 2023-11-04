قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023.. نفس الأشهر الماضية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائمة أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر نوفمبر، وتضمنت 31 سلعة تُصرف على بطاقات التموين، فضلًا عن أسعار السلع الأساسية في مبادرة تخفيض الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الكبرى لنحو 48 سلعة.

نفس الأسعار المدعمة عن الأشهر الماضية

وقالت الوزارة، إنّ أسعار السلع التموينية عن شهر نوفمبر 2023، التي تُصرف حاليًا لحاملي البطاقات، تأتي كما هي نفس الأسعار المدعمة عن الأشهر الماضية.

عدم إدراج أي زيادة على أسعار السلع التموينية

ويأتي ذلك بعد إصدار مجلس الوزراء قرارًا بعدم إدراج أي زيادة على أسعار السلع التموينية، التي تضمنت 31 صنفًا غذائيًا وغير غذائيًا، والأسعار جاءت كالتالي:

سعر المكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

سعر المكرونة 800 جم بـ 13.00 جنيه.

سعر الخل 5% 900 ملى بـ 6 جنيهات.

سعر عدس مجروش 500 جرام 21 جنيهًا.

سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام 18 جنيهًا.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر أرز معبأ كيلوجرام واحد 12.60 جنيه.

سعر السكر معبأ كيلوجرام واحد 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر علبة الفول معبأ 500 جم 9 جنيهات.

مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.