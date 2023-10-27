مصدر: نسبة صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 تخطت 95%

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسبة صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 اقتربت من الاكتمال، نظرا لكميات السلع الوفيرة التي ضختها الوزارة من خلال مخازن الجملة لمخازن البقالين.

نسبة صرف السلع التموينية

ونوهت المصادر، بأن نسبة صرف السلع التموينية مع نهاية أيام الشهر بلغت 95% للأسر المستحقة على السلع المدعمة والبالغ عددهم 23 مليون أسرة مدرجة على سيستم منظومة الدعم التمويني، مؤكدة إتاحة سوق السلع حتى نهاية يوم في الشهر للأسر التي لم تصرف حتى الآن.

قائمة أسعار السلع التموينية

وأشارت المصادر الى ثبات اسعار السلع كالتالي؛

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 18 جنيه

2- .2- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

3- 3- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

4- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

5- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

6- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- كيس شاي ناعم 40 جراما نحو 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

13- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

15- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

20 لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.