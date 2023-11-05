إزالة 12 حالة تعد على مساحة 10 قراريط في سوهاج

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد أبو همام رئيس المركز، بتنفيذ حملة إزالة مكبرة، بالتعاون مع قوات أمن المركز.

إزالة 12 حالة تعدٍ على مساحة 10 قراريط

أسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعدٍ على مساحة 10 قراريط على الأراضي الزراعية، مساحات مختلفة بناحية زمام أولاد حمزة، وزمام دائرة المركز، وتمت إحالة المخالفين على الجهات، وجار المتابعة المستمرة.

التصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري

وشدد محافظ الإقليم، في توجيهات أصدرها لجميع الوحدات المحلية بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها بتكثيف الحملات بجميع مراكز سوهاج، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.