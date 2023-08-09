رئيس «منية النصر» بالدقهلية: التعدي على الأراضي الزراعية من أخطر المشاكل

شنَّت رئاسة مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحافظة ومع مديرية أمن الدقهلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة ومحاسبتهم والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي.

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنية النصر

وبحسب البيان أكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، أنه تمت إزالة كلية لمبنى تعدى على الأراضي الزراعية بالبلوك على مساحة 50 مترا بدون ترخيص بغرض عمل حظيرة مواشي في إحدى العزب في نطاق مجلس المدينة، كما تم عمل إزالة وإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص على مساحة 80 مترا، وتم التعامل بكل حزم وقوة في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة ومحاسبة المخالفين.

ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية من أخطر المشاكل

وشدد رئيس مجلس مدينة منية النصر على ضرورة التصدي لأي مخالفات في المهد ومنع تطورها ومتابعة مستمرة للحالات المخالفة، وأطالب من الجميع الالتزام بقوانين البناء حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية، وتم تسليم المواقع المخالفة خالية من الإشغالات لمسؤولي الزراعة لإعادة الشيء لأصله، مضيفا أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية من أخطر المشاكل التي تواجه مصر في الوقت الحالي والتي تؤدي إلى تناقص رقعة الأرض الزراعية والمساحة الخضراء وتؤثر بدرجة كبيرة على الإنتاج الزراعي والاقتصاد المصري وتدهور الإنتاج النباتي والحيواني لهذه الأراضي.

كما أكد الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، أن في حالة المخالفة والبناء بدون ترخيص على الأراض الزراعية أو المملوكة للدولة يتم محاسبة الجميع محاسبة تحت بند الجنايات وقد يصل إلى الحبس أكثر من سنتين والكل يحاسب من صاحب المبنى وحتى المقاول والمهندس والعمال كلهم في دائرة المخالفين.