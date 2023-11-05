لجنة توثيق جرائم الاحتلال بـ«الصحفيين» تقيم مؤتمرها الثاني 7 نوفمبر

تقيم نقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالنقابة، مؤتمرًا صحفيًا الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور شهر على «طوفان الأقصى».

مؤتمر لجنة توثيق جرائم الاحتلال

يتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، واستهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنساني.

ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

يقام المؤتمر فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع في نقابة الصحفيين، ويتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية، التي تنظمها النقابة بالتعاون مع مختلف الجهات.

فضح جرائم الإعلام الغربي

كانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال، عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطيني.