رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تكشف وحشية الاحتلال

قال اللواء محمد أبوسمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إنه لم يستغرب من تصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بإمكانية إلقاء قنابل نوووية على قطاع غزة، واصفا الوزير بـ«الإرهابي المجرم»، موضحا أن هذا التصريح كشف بمنتهى الوضوح حجم بشاعة ووحشية دولة الاحتلال وحكومته اليمينية الإرهابية المتطرفة.

وتابع أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي إن كانت تدل على شيء فهو استمرار سرقة الاحتلال للتراث والحضارة والتاريخ والأرض والوطن بأن يسرق حقه في الحياة، ويدعو لإبادته تماما، ما يكشف جوهر وحقيقة مخطط دولة الاحتلال الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية.

أبو سمرة: ما يقوم به جيش الاحتلال لم نشهد له مثيلاً في التاريخ

وأشار إلى أن ما يقوم به جيش الاحتلال لم نشهد له مثيلاً في التاريخ ويرتقي لأن يكون حرب تطهير عنصرية، وجرائم حرب وإرهاب دولة منظم، علما أنَّ كمية الصواريخ والقنابل والمتفجرات التي ألقاها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي تزيد على 30 ألف طن من المتفجرات، أي أنها أكثر من حجم القنبلتين النوويتين اللتين ألقيتا على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وأضاف أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر من أي وصف، وأكبر من أن يحتمله عقل، فلا يوجد مكان واحد في قطاع غزة لم يصله الدمار والقتل والعدوان، ولا توجد أسرة أو عائلة فلسطينية واحدة في قطاع غزة لم تقدم شهداء وجرحى ولم تُدَّمر بيوتها ومساكنها ومحالها التجارية ومصادر رزقها، وهناك مئات من الأسر والعائلات شطبت كليا من السجل المدني ولم يتبق منها أي فرد، وهناك عملية إبادة منهجية مبرمجة شاملة وكلية لقطاع غزة تشمل الإنسان والشجر والحجر وكافة معالم وأشكال الحياة.

إلقاء عدة قنابل ذرية على القطاع

وتابع أن من يشاهد حجم الدمار في القطاع سيكتشف أنَّ العدو مدعوما من الإدارة الأمريكية وأوروبا، وألقى عدة قنابل ذرية على القطاع الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا، مشيرا إلى أن الصواريخ والقنابل والمتفجرات والقذائف التي يلقيها جيش العدو، هي أحدث ما أنتجته مصانع السلاح الأمريكية، والطائرات الحربية التي تلقي عشرات الآلاف من أطنان المتفجرات على المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ والمسنين والعجزة، هي أيضاً أمريكية الصنع، ونحن نتعرض بالفعل لحرب تطهير عرقي وإبادة شاملة.