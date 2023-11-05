أبو الغيط: تصريحات الوزير الإسرائيلي تكشف عنصرية الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية إن تصريحات الوزير الإسرائيلي عميحاي إلياهو يكرس حقيقة «النظرة العنصرية» للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

كانت هيئة الأسرى الفلسطينية أكّدت أنَّ هناك 2080 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وكشفت عن استشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة 6 آخريون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

واستقبلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابتان حرجتان للغاية برصاص جنود الاحتلال إلى مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

واعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى إياد محمود طقاطقة، 36 عاما، من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتشيه والعبث بمحتوياته.