نواب مستقبل وطن بالجيزة يؤكدون دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة، شهد التأكيد على الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك بالاجتماع الموسع النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عمرو عكاشة والنائب نادر الخبيري والنائبة صبورة السيد والنائب خالد تامر طايع الأمناء المساعدين والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية أمين تنظيم الحزب بالجيزة.

جهود كبيرة لدعم أهالي الجيزة

وأكد النائب عادل ناصر، أن أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة دعمًا لأهالي المحافظة في شتى المجالات، موجهًا التحية لنواب وقيادات وكوادر الحزب بالجيزة على نشاطهم الملحوظ في تنفيذ استراتيجية حزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية والمساندة للمواطنين.

وأشار أمين الحزب بالمحافظة إلى أن المتغيرات الكبيرة وحالة الحراك التي تشهدها المنطقة تتطلب بكل جدية مساندة الدولة المصرية والقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات تحافظ على كيان وحدود الدولة المصرية وتحمي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

الاستحقاقات السياسية المتتالية أثبتت ثِقل حزب مستقبل وطن

ومن جانبه، قال النائب عبد الوهاب، إن الاستحقاقات السياسية المتتالية أثبتت الثِقل الكبير الذي يتمتع به حزب مستقبل وطن بين أهالي الجيزة، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي سجلته الجيزة في تحرير التوكيلات الخاصة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بشهادة الحملة الرسمية للرئيس.

وأشار أمين التنظيم إلى أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد من جميع قيادات ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة، مشيدًا بما بذله أمناء الحزب بمراكز وأقسام المحافظة خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن احتلال أمانة الحزب بمحافظة الجيزة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في كافة الاستحقاقات.