حزب مستقبل وطن بالغربية يناقش خطة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة القبائل العربية بحزب مستقبل وطن بالغربية اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة وتبادل الأفكار والمقترحات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية

فتح باب النقاش بين الحضور من أمناء القبائل العربية بالمراكز وأعضاء هيئة مكتب الأمانة حول أهم الأمور التنظيمية الخاصة بعمل الأمانة وإعداد مبادرات لخدمة أهالي قرى محافظة الغربية والوقوف معهم في أزماتهم ومشاكلهم والعمل على حلها بالشكل المناسب الذي يرضي جميع الأطراف لا سيما الاستعدادت للانتخابات الرئاسية وسبل حث المواطنين على المشاركة بالعملية الإنتخابية.

حزب مستقبل وطن

في ختام الاجتماع قامت أمانة القبائل العربية بتكريم أمناء القبائل العربية بمراكز محافظة الغربية وأعضاء هيئة مكتب الأمانة على مجهوادتهم خلال الفترة الماضية.

كان ذلك بحضور النائب محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية ورضا عبدالبر أمين القبائل العربية بحزب مستقبل وطن بالغربية الذين حرصوا على الاستماع لآراء المواطنين تجاه كافة قضايا الرأي العام.