حزب مستقبل وطن الفيوم يطلق حملة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

أطلقت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تم تدشين الحملة خلال الندوة التي نظمتها أمانتا الإعلام والعلاقات العامة، بالتنسيق مع أمانة بندر أول الفيوم من خلال تنظيم لقاء مع القيادات الطبيعية ومواطني عزبة جبيلي بمدينة الفيوم.

وأشارت منى عابد أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، إلى أنّ المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن، لإعلاء قيمة الإصلاح بشكل عام، سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وأنّ المشاركة السياسية جزء من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة.

حث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

وشددت على أهمية حث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المقبلة، والوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، خاصةً أنّ مصر تمر الآن بأوقات صعبة على كافة الأصعدة.

المصريين على قلب رجل واحد

من جهته، أوضح منتصر نضر أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، أنّ المصريين اعتادوا العبور ببلدهم من المراحل الحرجة، ودائمًا ما يكونوا حريصين على إثبات العالم إنّهم على قلب رجل واحد، ولذلك سيحتشدون بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مطالب بتأييد السيسي ودعمه

وشدد نضر على ضرورة إرسال رسالة دعم قوية لوطنهم أمام المتربصين في الداخل والخارج، مُطالبًا المواطنين بالنزول إلى صناديق الاقتراع لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتصويت له في الانتخابات الرئاسية، لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة البناء التي يقودها في كافة المجالات.

إنجازات في كافة الأصعدة

وذكر سالم فتيح، أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن، العديد من انجازات الرئيس السيسي التي تمت على مدار الـ 9 سنوات الماضية، والتي شملت كافة الأصعدة والقطاعات بالدولة، مُشددًا على ضرورة تقديم الدعم الكامل للرئيس لاستكمال هذة الانجازات.

تحذير من المؤامرات تجاه مصر

وحذر فتيح، من المؤامرات التي تُحاك ضد مصر، مُطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التي تؤثر على الروح المعنوية للمواطنين.

والتقطت حنان حمدي عضو هيئة مكتب أمانة الإعلام، طرف الحديث قائلةً إنّ مصر تمر بمرحلة خطيرة تستوجب وجود قيادة قادرة على العبور بها إلى بر الأمان وهو ما يعني التأكيد على. أهمية دعم المرشح السيسي في الانتخابات القادمة، نظرًا لما قدمه ويقدمه لرفعة الوطن، وعودة دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط.