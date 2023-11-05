إعادة فتح طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» بعد توقف جزئي بسبب شجرة

أعادت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة بالتعاون مع مركز ومدينة التل الكبير فتح طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بشكل كامل بعد توقف جزئي بسبب سقوط شجرة على الطريق.

رفع الشجرة من نهر الطريق

ودفعت الشبكة الوطنية للطوارئ بلوادر وسيارات مجهزة لرفع الشجرة من نهر طريق الإسماعيلية فيما انتقلت الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية بالتزامن مع اعمال الرفع من الطريق.

وكان قد تلقى اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري ابراهيم مدير الشبكة الوطنية بسقوط فرع شجرة كافور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى نطاق مركز ومدينة التل الكبير.

ووجه بشارة بسرعة التعامل مع كافة البلاغات والأزمات التي تقع بنطاق المحافظة والتنسيق والتواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير وبمعدات المركز لازالتها على الفور وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

عدم وجود أي خسائر بشرية أو مادية

وأكد بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ بعدم وجود أي خسائر بشرية أو مادية جراء الحادث فيما تستمر حالة الطوارئ في المحافظة والتي تم إعلانها خلال الساعات الماضية بالتزامن مع اضطراب حالة الطقس.

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة التنسيق مابين غرف العمليات في جميع المدن والاحياء والقري مع الشبكة الوطنية خلال الساعات المقبلة خال حدوث أي طارئ بالتزامن مع الاضطرابات الجوية وزيادة الشبورة.