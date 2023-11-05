أمين تنظيم حماة الوطن: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جميع الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تترك جريمة دولية إلا وارتكبتها ضد الفلسطينيين، داعيًا إلى ضرورة تدويل القضية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم كجرائم حرب، وإنهاء الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأشار العطيفي، في بيان له اليوم، إلى تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب عوتسما يهوديت المتطرف، والتي طرح خلالها إسقاط قنبلة نووية على القطاع كأحد خيارات إسرائيل بالحرب في غزة، مستنكرا وبشدة الموقف الدولي من هذه التصريحات التي حال تنفيذها ستنال من المنطقة جميعها.

تأثير تصرفات الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة على دول الشرق الأوسط

وحذر أمين تنظيم حزب حماة الوطن من تأثير تصرفات الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة على دول الشرق الأوسط جميعها، داعيًا لضرورة العمل مع الدولة المصرية لإنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن، وإنهاء الشرعية الدولية التي تتحرك بها الحكومة الإسرائيلية في هذه الحرب.