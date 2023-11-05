برلماني: الحكومة الإسرائيلية متطرفة وتصرفاتهم غير مسؤولة

علق الدكتور عبدالله مبروك، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على تهديد وزير إسرائيلي بضرب غزة بالقنبلة النووية، قائلا إنه هذه التصريحات تأتي في ظل صمت دولي، والدعم اللامتناهي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القصف المستمر وقتل الأطفال والمدنيين والنساء، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية متطرفة وأمام تصرفات غير مسؤولة.

وقف فوري لإطلاق النار

وأضاف «مبروك»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «DMC»، أنه لا بد من وقف لإطلاق النار الفوري وحل الدولتين، والذي أكده وزير الخارجية المصري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي.

تطرف الحكومة الإسرائيلية

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية متطرفة وأمام تصرفات غير مسؤولة، ودعم لا متناهي من أمريكا والغرب، ولا بد أن يكون هناك موقف عربي حاسم منذ البداية مثل الموقف المصري، خاصة أن الجانب الإسرائيلي لا يعترف إلا بسياسة الأمر الواقع والمواقف الحاسمة.

وأكد أنه لا بد أن يكون هناك حل حاسم وجذري للقضية الفلسطينية الفترة المقبلة، ووقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل.