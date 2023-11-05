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«التحالف الوطني» نستهدف إطلاق 200 شاحنة إلى غزة حتى الأربعاء

كتب:

أحمد العانوسي
05:33 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية

التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن القافلة الثانية من الإغاثات، تحرك منها 50 شاحنة البارحة، وهناك 50 أخرى في طريقها إلى المعبر، فضلا عن 50 أخرى ستتحرك الثلاثاء، وكذلك الأربعاء، أي 200 شاحنة.

وأفاد عضو التحالف الوطني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان «سناء منصور وسالي شاهين»، بأن الشاحنات تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية وأغطية شتوية، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد الأولويات.

وأشار إلى دور مصر في إدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة، مضيفًا: «هناك استمرارية من التحالف الوطني باستمرارية دخول القوافل».

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