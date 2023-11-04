«التحالف الوطني»: إطلاق المرحلة الثانية لتقديم المساعدات لغزة بواقع 50 شاحنة يوميا

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني، إنه بعد نجاح المرحلة الأولى لتقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة بواقع 6 آلاف طن، أُطْلِقَت المرحلة الثانية وهي عبارة عن جسر بري بواقع 50 شاحنة يوميا محملة بكل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمياه.

المساعدات الطبية لها الأولوية

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن التحالف يعمل طوال الوقت للتجهيز للمساعدات وإعداد أكبر الكميات، علما بأن الأدوية والمستلزمات الطبية لها الأولوية ولا سيما الأدوية الخاصة بالجروح والحروق فضلا عن الأغذية والملابس.

ولفت إلى أن الشيء الطيب أن هذه المساعدات مقدمة من المجتمع المدني، وهذا يدل أن الشعب المصري يتفاعل مع الأحداث رغم الظروف التي يمر بها العالم.

إطلاق المرحلة الثانية

وأعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات ينطلق اليوم بإرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم، محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.