«التحالف الوطني» يسير قافلة مساعدات جديدة ضمن المرحلة الثانية لقطاع لغزة 

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إرسال الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لقوافل المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في غزة، إلى عبر رفح اليوم، تمهيدا لإنهاء إجراءاتها للوصول إلى القطاع.

وقالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة أرسلت 15 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية، إلى جانب المياه، والأدوات الطبية، موضحة أن المؤسسة مستمرة في تجهيز باقي القوافل تحت مظلة التحالف، بمد جسر بري متواصل من المساعدات بإرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد اقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والاغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه من المقرر دخول المرحلة الأولى من قوافل الدفعة الثانية اليوم عبر المعبر بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

ومن جانبها، أوضحت مؤسسة أهل مصر، عضو التحالف الوطني للهمل الأهلي التنموي، أنها عملت على تجهيز احتياجات أطباء غزة من خلال التواصل معهم، موضحة أنه شاركت في قوافل إنقاذ مصابي حرب غزة، بإرسال 12 شاحنة مجهزة بأدوية للرعاية الحرجة، أدوية للأطفال، مستلزمات طبية، مستلزمات و بنج للعمليات الجراحية، أجهزة طبية، مياه معدنية، طعام و لبن أطفال، بالإضافة إلى حفاضات أطفال و كبار.

بدوره أشار بنك الطعام المصري إلى مشاركته في القافلة الثانية من المساعدات الإغاثية «مسافة السكة»، تحت مظلة التحالف الوطني كامتداد لجسر الإغاثة البري من مصر إلى غزة، موضحا أنها تعد القافلة الأكبر في تاريخ بنك الطعام المصري وتتكون من 120 شاحنة بإجمالي 2000 طن من المواد الغذائية لتخدم 150 ألف أسرة في غزة.