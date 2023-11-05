استشهاد 200 فلسطيني من الأطفال والنساء في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، باستشهاد 200 فلسطيني جميعهم من الأطفال والنساء، في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى، بوصول خمسة شهداء وعشرات الجرحى، إثر غارة لطائرات الاحتلال الحربية، التي استهدفت منزلًا ودمرت منازل أخرى في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال، منزلًا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وفاة عدد من الشهداء وجرح آخرين وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين إلى 9883 شهيدًا

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9883 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 9730 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.