«مستقبل وطن» بالإسكندرية يبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية اجتماعا تنظيميا لأعضاء هيئة مكتب المحافظة والهيئة البرلمانية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث الاستعدادات للإنتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية القادمة المقرر لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وحشد جميع القدرات التنظيمية من أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإنتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات الجماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمختلف أنحاء المحافظة وخاصة مع بدء الدعايا الانتخابية يوم 9 نوفمبر.

دعم الرئيس

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بمحافظة دعم ل «الوطن» دعم وتأييد كافة القيادات التنظيمية والقواعد الحزبية والقيادات الشعبية والطبيعية بالإسكندرية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والإنتصار بقوة الشعب وقيادة الرئيس في معركتي البناء والبقاء، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

النجاح في معركة البقاء

وأضاف النائب رزق راغب ضيف الله أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الأمن والاستقرار والنجاح في معركة البقاء والحفاظ على الدولة المصرية ويخوضون معركة مستمرة هي البناء من إعادة البنية التحتية ومشروعات اقتصادية وخدمات صحية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح باقتدار في استعادة مقدرات الدولة على مستوى البنية التحتية أو بناء محطات الكهرباء والانتهاء من المناطق غير المخططة وتقديم حياة كريمة للمواطن المصري.

بناء الجمهورية الجديدة

وأشار النائب خالد شلبي أمين التنظيم بالمحافظة إلى جاهزية الحزب وكافة القيادات والأعضاء على مُختلف المُستويات التنظيمية للانتخابات الرئاسية، من خلال كوادر سياسية متواجدة على الأرض، وتشكيلات حزبية تدعم الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة ومُواصلة بناء الجمهورية الجديدة.