آلاف المواطنين يعلنون تأييد الرئيس السيسي في احتفالات ذكرى أكتوبر بالسويس

توافد آلاف المواطنين على كورنيش السويس الجديد، للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر، وتأييد ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، التي امتدت من الكورنيش إلى ممشى أهل السويس.

رفع صور الرئيس السيسي وأعلام مصر

وحرص المواطنون على رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان تأييد ترشحه لفترة رئاسية جديدة، تحت شعار «كمل مشوارك.. معاك يا ريس».

كما نظم المئات مسيرات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملين صور الرئيس خلال توجههم إلى مكان الاحتفال، وتضمن الحفل فقرات ثقافية وترفيهية ومقطوعات موسيقية للفرق الشعبية، كما قدمت فرقة هارموني، عدة فقرات فنية وأغاني فلكلور وسط توزيع الأعلام على المواطنين

استكمال مسيرة الإنجازات

وعلقت الأحزاب والشركات والنقابات والهيئات، لافتات كبرى مؤيدة للرئيس السيسي، لدعمه واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الرئيس منذ 10 سنوات في كافة قطاعات الدولة.

وتوافد آلاف العمال من الشركات والمنشآت الصناعية في السويس، على ممشي أهل السويس، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر وناشدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرته في التنمية وضمان الاستقرار لمصر وشعبها..