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الأردن: تصريح الوزير الإسرائيلي بإمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة دعوة للإبادة الجماعية

كتب:

شريف سليمان
05:14 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
وزارة الخارجية الأردنية

وزارة الخارجية الأردنية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الوزارة الأردنية، أن التهديد بالنووي دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها.

تصريحات الوزير الإسرائيلي خرق فاضح للقانون الدولي 

وتابعت أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 وشددت على أنّ تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تصعيد خطير يتطلب التصدي له من المجتمع الدولي.  

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