مستشار الرئيس الفلسطيني: أولوياتنا وقف كامل وشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنَّ ما قاله «أبو مازن» اليوم، لوزير الخارجية الأمريكي نقوله للعالم كله: «نحن لا نتخلى عن مسؤوليتنا عن أي مكان أو مواطن، أو شبر من أرض فلسطين»، بمعنى أنَّ قطاع غزة والضفة والقدس وحدة قانونية وسياسية وجغرافية واحدة، ونحن المسؤولون عنها.

«الهباش»: الاحتلال يخطط لمنع السلطة الفلسطينية

أضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مخططات دولة الاحتلال لخصم ما قيمته 120 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية والتي كانت تخصص لقطاع غزة، ويريدون منع إنفاق الحكومة الفلسطينية على القطاع.

وشدد: «قطاع غزة لا يمكن أن يُقتطع تحت أي ظرف من الظروف.. ومسؤولون عن غزة وشعب غزة بنفس الدرجة المسؤولين فيها عن الضفة، اليوم وبالأمس وغدا، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية والسياسية والقانونية والأخلاقية للدولة والقيادة الفلسطينية».

وجود السلطة الفلسطينية على طاولة المفاوضات بشأن غزة لا تهاون فيه

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أنَّ السلطة الفلسطينية يجب أن تكون على الطاولة في أي حديث يتعلق بغزة، مشدداً على أنَّ الأولوية قبل بدء أية محادثات ترتكز على الوقف الكامل والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.